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Вечеринки
Про событие
Большая вечеринка на открытом воздухе на Кремлёвской набережной. Вид на Казанский Кремль и Дворец Земледельцев, качественный звук и люди, проводящие субботнюю ночь в самом центре города. Кастом — команда из Казани, которая собирает вечера вокруг хип-хопа, ритм-энд-блюза и танца.
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