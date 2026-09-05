Большая вечеринка на открытом воздухе на Кремлёвской набережной. Вид на Казанский Кремль и Дворец Земледельцев, качественный звук и люди, проводящие субботнюю ночь в самом центре города. Кастом — команда из Казани, которая собирает вечера вокруг хип-хопа, ритм-энд-блюза и танца.