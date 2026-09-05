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Кастом х Вкусы Казани

Федосеевская улица, 1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большая вечеринка на открытом воздухе на Кремлёвской набережной. Вид на Казанский Кремль и Дворец Земледельцев, качественный звук и люди, проводящие субботнюю ночь в самом центре города. Кастом — команда из Казани, которая собирает вечера вокруг хип-хопа, ритм-энд-блюза и танца.

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