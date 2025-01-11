За вертушками драм-н-бэйс вечеринки в «Ща» легендарные Kutuzov, Aгдва, Skycolors, PH, Flip Новогодние праздники зарядили и разогнали так, что хватит до весны точно. И на этом драйве продолжается камерный рейв (новый, а может и нет, жанр тусовки) от драм-н-бэйс гуру Казани. Kutuzov, Arдва, Skycolors, PH, Flip! Это люди знают о музыке 170 bpm абсолютно всё! Их музыкальный стафф лучший! Их энергия качает! На их вечеринках всё именно так, как надо! Бронь столиков по номеру телефона +7 (937) 282-01-87