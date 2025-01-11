ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Камерный драм-н-бэйс рейв

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

За вертушками драм-н-бэйс вечеринки в «Ща» легендарные Kutuzov, Aгдва, Skycolors, PH, Flip Новогодние праздники зарядили и разогнали так, что хватит до весны точно. И на этом драйве продолжается камерный рейв (новый, а может и нет, жанр тусовки) от драм-н-бэйс гуру Казани. Kutuzov, Arдва, Skycolors, PH, Flip! Это люди знают о музыке 170 bpm абсолютно всё! Их музыкальный стафф лучший! Их энергия качает! На их вечеринках всё именно так, как надо! Бронь столиков по номеру телефона +7 (937) 282-01-87

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
Сап-прогулка по Архиерейскому озеру
по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень
по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста