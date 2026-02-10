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Джордж и Holy Gun Band: сольный джаз-концерт

Соль
Профсоюзная улица, 22

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от 400₽ до 600₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Джордж — человек-харизма и звезда Джаз Джемов «Соли» — с авторской программой. Choodie J’orge Quill с дебютным сольным концертом. Всё, что прозвучит в этот вечер, будет сыграно на публике впервые. Каждая мелодия и каждая строчка — личная история Джорджа, собранная в музыкальную премьеру. Живой джаз от мастеров своего дела, за инструментами — Holy Gun Band.

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