Джордж — человек-харизма и звезда Джаз Джемов «Соли» — с авторской программой. Choodie J’orge Quill с дебютным сольным концертом. Всё, что прозвучит в этот вечер, будет сыграно на публике впервые. Каждая мелодия и каждая строчка — личная история Джорджа, собранная в музыкальную премьеру. Живой джаз от мастеров своего дела, за инструментами — Holy Gun Band.