IZHEVSKI - Дмитрий Пушкарёв - DJ и продюсер. Играет электронную музыку с экспериментальными элементами. Является участником фестивалей «Burning Man и «All day I dream». Владелец собственного лейбла Ruvenzori. Его музыка — танцевальная sound терапия.