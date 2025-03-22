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Izhevski

Мёд, Чистопольская улица, 9А

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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

IZHEVSKI - Дмитрий Пушкарёв - DJ и продюсер.   Играет электронную музыку с экспериментальными элементами. Является участником фестивалей «Burning Man и «All day I dream». Владелец собственного лейбла Ruvenzori.   Его музыка — танцевальная sound терапия.

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