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IZHEVSKI - Дмитрий Пушкарёв - DJ и продюсер. Играет электронную музыку с экспериментальными элементами. Является участником фестивалей «Burning Man и «All day I dream». Владелец собственного лейбла Ruvenzori. Его музыка — танцевальная sound терапия.
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