Группа, ставшая легендой при жизни отправляется в тур со своими лучшими песнями! Почему именно «Гудтаймс»? За бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции! В программе прозвучат любимые хиты: «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие.