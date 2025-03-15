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Гудтаймс

BIG TWIN ARENA
просп. Хусаина Ямашева, 115а

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа, ставшая легендой при жизни отправляется в тур со своими лучшими песнями! Почему именно «Гудтаймс»? За бешеную энергетику, безостановочные танцы и потрясающие эмоции! В программе прозвучат любимые хиты: «Спасибо, Артём», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие.

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