Главный концерт недели — это способ увидеть лучший стендап страны, не выезжая из Казани. Валерия Яковлева — звезда женской стендап комедии в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами её рилсов, участница шоу «Женский стендап» едет с концертом, чтобы подарить тебе порцию отборной комедии и устроить настоящий праздник. Организаторы лично отбирают комиков, чьи выступления разлетаются на цитаты в Ютуб и на ТВ. На сцене только топовые составы. — Никаких проверок: Только «мясо» и проверенный материал, который заставляет зал смеяться все полтора часа. — Эксклюзив: Привозят комиков из Москвы, Питера и других городов. — Атмосфера: большой выбор крафта, сидров и правильной медовухи. А за кухню отвечают сочные бургеры и мексиканский стритфуд. Сбор гостей за 30 минут (рекомендуется прийти пораньше, чтобы успеть заказать ужин до начала). Важно: камерный формат и плотная посадка «как в лучших клубах Нью-Йорка» — будь готов завести новых друзей за столиком.