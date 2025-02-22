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Гламурная вечеринка

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Приготовься к вечеру, где царит шик, а каждый миг пропитан блеском роскоши! Здесь ты забудешь о буднях и окунёшься в атмосферу, где правят страстная, стильная и любимая музыка. Эта ночь создана для тех, кто умеет сиять ярче бриллиантов. Здесь праздник превращается в искусство. Забронировать столик можно по номеру телефона. Собирайся блистать. Собирайся сиять. Эта ночь — твоя сцена!

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