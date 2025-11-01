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А что если сделать Halloween без ужасов — а с гламуром? Солома Yard в деле! Отметят хэллуинский уикенд максимально провокационно - с блеском и эстетикой тьмы. Поиграют в образы которые пугают не только банальным ужасом, но и своей красотой. У диджейского пульта с популярную музыкой для карнавала: 19:00 ANNA GARBA 22:00 VANYA ROUNGE Бронирование столов по телефону +7 (987) 296-06-68
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