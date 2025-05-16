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Geju & Agraba

Villa Terrace, Техническая улица, 4Б

Начало:

Завершение:

от 2040₽ до 4080₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие сезона Open Air событий от промо-группы Plombir. Первое открытое событие сезона, где на фоне летнего неба и отражений в воде озера Средний Кабан прозвучат сеты от настоящих маэстро — Geju и Agraba. Два эталона стиля. Два уникальных лайв-сета. Атмосфера тонкой роскоши, уюта и глубокого звучания — всё это в особенном уголке парка в сердце города. Не упусти шанс стать частью красивого начала тёплого сезона.

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