Участник шоу «Разгоны», «Стендап-комики», «Коммьюнити». Его сильная сторона — живое общение и умение раскрутить обычную историю до полноценного комедийного сюжета. Своей харизмой Гассан держит внимание зала с первой и до последней минуты концерта. Приготовься к вечеру искромётного юмора, острых шуток и неповторимой харизмы.