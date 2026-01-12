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Гассан Джабер: сольный концерт

Comedy Crew
Университетская улица, 14А

Начало:

Завершение:

от 900₽ до 1200₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Участник шоу «Разгоны», «Стендап-комики», «Коммьюнити». Его сильная сторона — живое общение и умение раскрутить обычную историю до полноценного комедийного сюжета. Своей харизмой Гассан держит внимание зала с первой и до последней минуты концерта. Приготовься к вечеру искромётного юмора, острых шуток и неповторимой харизмы.

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