Ходы продуманы, позиции расставлены. На одной доске — восемь фигур Казани. Локальные звёзды, чьи имена уже звучат далеко за пределами города: GAVR. KRIS NAMI ANTON MAKE KAROLINA VIBE KRISTINA SHE MIRA EVANS VANYA ROUGE JOHN DE ROSS Dress code: индивидуальность и комфорт в чёрных или белых оттенках. Без спортивного стиля. Вечеринка как партия, где каждый делает свой ход. Следи за развитием игры.