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  1. Казань
  2. События

Gambit

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ходы продуманы, позиции расставлены. На одной доске — восемь фигур Казани. Локальные звёзды, чьи имена уже звучат далеко за пределами города: GAVR. KRIS NAMI ANTON MAKE KAROLINA VIBE KRISTINA SHE MIRA EVANS VANYA ROUGE JOHN DE ROSS Dress code: индивидуальность и комфорт в чёрных или белых оттенках. Без спортивного стиля. Вечеринка как партия, где каждый делает свой ход. Следи за развитием игры.

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