Музыкально-словесно-перформативно-эклектично-симбиотическое цунами Funky Jam & JIVE. Мастерства и настоящего таланта у Валерия Короткова (хотя попробуйте-ка что-нибудь у него забрать!) и у его команды первоклассных музыкантов из группы JIVE хоть отбавляй. В четверг вечером на Funky Jam & JIVE Family обрушится настоящее цунами смысловых и словесных оборотов, композиций в стилях фанк и джаз.