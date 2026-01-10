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Funky Jam х JIVE

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкально-словесно-перформативно-эклектично-симбиотическое цунами Funky Jam & JIVE. Мастерства и настоящего таланта у Валерия Короткова (хотя попробуйте-ка что-нибудь у него забрать!) и у его команды первоклассных музыкантов из группы JIVE хоть отбавляй. В четверг вечером на Funky Jam & JIVE Family обрушится настоящее цунами смысловых и словесных оборотов, композиций в стилях фанк и джаз.

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