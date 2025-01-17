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Free Flow Session

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Free Flow Session – самый волнующий джем бара «Ща». Ты точно будешь раскачиваться в такт музыке всю ночь. Чувственная, сексуальная музыка, волнующие вайбы и великолепные музыканты – это R&B Hip-Hop джем Free Flow Session в баре «Ща». Самые вайбовые композиции в стиле r’n’b’ и hip-hop от Erykah Badu, Mary J. Blidge и Salt-n-Pepa до Kaytranada, Jill Scott, Lauryn Hill. Звёздный состав участников джема: Карина Загидуллина – вокал Лиана Камалеева - вокал Лиза Гуцул - вокал Эдуард Свилин - ударные Дима Крапивин – бас-гитара Ильдар Шакиров- клавиши Камиль Алимов - гитара K-One – скретчи, ди-джей Bronx – ди-джей и еще несколько прекрасных сюрпризов. Бронь: +7 (937) 282-01-87

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