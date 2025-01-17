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Про событие
Гость ночи питерский селектор L'amour — обосновавшийся в Петербурге диджей родом из Челябинска. Карьеру селектора начинал в знаковом для Южного Урала клубе Garage. Частый участник как камерных событий, так и крупных опен-эйров. За пультом: L'amour (SPB) / Mauro / La Mron / Keld / Mister FC/DC
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