Гость ночи питерский селектор L'amour — обосновавшийся в Петербурге диджей родом из Челябинска. Карьеру селектора начинал в знаковом для Южного Урала клубе Garage. Частый участник как камерных событий, так и крупных опен-эйров. За пультом: L'amour (SPB) / Mauro / La Mron / Keld / Mister FC/DC