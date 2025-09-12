ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор сообщества
  1. Казань
  2. События

Электросаунд в Мелке

улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В конце недели винный бар подготовил для тебя различные музыкальные изыски. Пятница (12/09) – cutiebeats Резидентка сообществ Private Sound и BNF с фирменным звучанием Аиды – стильный и танцевальный хаус, приправленый Дейтройт техно и другой эклектикой. Суббота (13/09) Мелок х Сияние 18:00 – 22:00 Первая виниловая вчеринка в «Мелке»! Под атмосферный шепот проигрывателей слушаем сеты хранителя магазина «Сияние» Владимира Мишакова и селектора Андрея Данилова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста