В конце недели винный бар подготовил для тебя различные музыкальные изыски. Пятница (12/09) – cutiebeats Резидентка сообществ Private Sound и BNF с фирменным звучанием Аиды – стильный и танцевальный хаус, приправленый Дейтройт техно и другой эклектикой. Суббота (13/09) Мелок х Сияние 18:00 – 22:00 Первая виниловая вчеринка в «Мелке»! Под атмосферный шепот проигрывателей слушаем сеты хранителя магазина «Сияние» Владимира Мишакова и селектора Андрея Данилова.