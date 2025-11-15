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Эхо международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

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350₽
Возраст 18+
Кино
Фестивали

Про событие

В Казань впервые приезжает «Эхо» фестиваля «Послание к человеку». С 15 по 23 ноября Центр современной культуры «Смена» станет главной киноплощадкой Казани. Тебя ждут фильмы-победители и самые яркие работы 35-го сезона. В программе — лучшее из нескольких конкурсов: Гран-при «Золотой кентавр» завоевал российский фильм «Поля падения» Игоря Елукова — он станет одним из ключевых событий показа. В международном конкурсе тебя ждут полнометражные документальные работы, Национальный конкурс представят картины «Счаст» Инны Кудрявцевой, «Инстинкт» Филиппа Устинова и другие. Особенность казанского «Эха» — не только конкурсные работы. В этом году ты увидишь одну из центральных специальных программ юбилейного фестиваля — «Ар-деко: искусство быть громким», собранную к 100-летию стиля. В неё вошли как классика, вроде голливудского хита «Женщины» Джорджа Кьюкора, так и культовые европейские картины, такие как «Палома» Даниэля Шмида. За актуальными новостями и расписанием следите на сайте фестиваля «Послание к человеку» и на официальном сайте партнерской площадки — Центра современной культуры «Смена».

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