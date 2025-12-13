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Dual Flow

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Бар ONE MORE станет эпицентром уникального события, где звук объединит сцены Петербурга, Казани и Москвы. DUAL FLOW — это философия, где люди через вибрации и ритмы становятся проводниками общей музыкальной культуры. В эту ночь за пультом сойдутся артисты, формирующие современное звучание своих городов: Локальный звук Казани: • Toshie · F-tek · Shanti · Ser_martin Современная сцена Москвы и Петербурга: • Lisien · Ro · Keepray В лайнапе участники и создатели проектов Private Sound (KZN) и TAKA TAKA Label (SPB), а также представитель медиа-комьюнити Казанская тусовка — знаковые культурные и танцевальные события города. Приготовься к глубокому погружению в атмосферу выверенного house и minimal.

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