Мэтч, идеальней которого не придумаешь, — дуэт Димы Сафронова и Robsn. Первый — диджей и бессменный руководитель 5/8: радио. Второй — успешный саундпродюсер и просто красавец-мужчина. Вместе они — дуэт проказников, неизменно оставляющих после себя шлейф никотинового дыма и разбитых сердечек. Услышать, как эти двое сводят итало и брейкбит, транс и обскурное диско — так же впечатляюще, как увидеть закат на Камском Устье, с той лишь разницей, что с закатом нельзя будет чокнуться бутылочкой пива. Разогреет танцпол Гламурный Пашок. fc