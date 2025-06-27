ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Dima Safronov & Robsn

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мэтч, идеальней которого не придумаешь, — дуэт Димы Сафронова и Robsn. Первый — диджей и бессменный руководитель 5/8: радио. Второй — успешный саундпродюсер и просто красавец-мужчина. Вместе они — дуэт проказников, неизменно оставляющих после себя шлейф никотинового дыма и разбитых сердечек. Услышать, как эти двое сводят итало и брейкбит, транс и обскурное диско — так же впечатляюще, как увидеть закат на Камском Устье, с той лишь разницей, что с закатом нельзя будет чокнуться бутылочкой пива. Разогреет танцпол Гламурный Пашок. fc

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Русская дискотека
Русская дискотека
по подписке
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
Жёсткие захватчики (Hard Invaders)
по подписке
Хэллоуин
Хэллоуин

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста