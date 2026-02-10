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Большой летний концерт Деревянных Китов. «Деревянные Киты» — одни из флагманов инди-сцены. Они обратили на себя внимание во второй половине «десятых» и стали заметной группой новой русской волны, критики охарактеризовали их музыку как «сказочный северный шугейз». Сейчас «Деревянные Киты» — квинтет. Стало больше синтезаторов и неожиданных ритмических ходов. Теперь музыку «Китов» можно описать разве что расплывчатым термином «арт-поп».
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