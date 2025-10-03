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Decadane. F.A.R/Februm

Сладкая жизнь, Чистопольская улица, 33В

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

История всегда начинается с ночи. Сначала — тишина. Потом — шаги в полумраке. И где-то за закрытой дверью рождается ритм, который уже невозможно остановить. Внутри тебя ждёт: — Атмосфера подпольных клубов, где двадцатые никогда не заканчиваются — Дым, свет и огонь, сплетающиеся в одно целое — Специальный birthday-set от M.A.R.O Dress code: костюмы, кепки, подтяжки, жилеты, перчатки, шляпы. Тот, кто входит в игру, должен выглядеть так, будто сошёл со страниц хроник Бирмингема. Guests: Far | Februm | Molekula | Dubst3r

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