Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту пятницу из Ижевска приезжает лучезарный друг, мастер опьяняюще жизнерадостного звучания Chak-Chak boy. В программе медовые шоты и тонизирующие танцы под развесёлый хаус, сладкое диско, ностальгические шлягеры и другие саундтреки беззаботных ночей. Вход свободный, fc
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи