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Chak-Chak Party

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту пятницу из Ижевска приезжает лучезарный друг, мастер опьяняюще жизнерадостного звучания Chak-Chak boy. В программе медовые шоты и тонизирующие танцы под развесёлый хаус, сладкое диско, ностальгические шлягеры и другие саундтреки беззаботных ночей. Вход свободный, fc

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