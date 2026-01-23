В эту пятницу из Ижевска приезжает лучезарный друг, мастер опьяняюще жизнерадостного звучания Chak-Chak boy. В программе медовые шоты и тонизирующие танцы под развесёлый хаус, сладкое диско, ностальгические шлягеры и другие саундтреки беззаботных ночей. Вход свободный, fc