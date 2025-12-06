Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Большая ночь, максимально близкий танцпол, плотный звук, мощный лайн-ап. Шесть диджиков, шесть часов первоклассного селекта в фирменной манере СПОТа. Лайн-ап: VERTER – XYM – DRIPFILZZ – ASSCAR – DNTTSM – ANNEKINEKO Жанры: TECH-HOUSE?TECHNO?UK GARAGE BOUNCE?ELECTRO?HARD-GROOVE?JUKE
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи