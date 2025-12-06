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Спот

One More
улица Кави Наджми, 8А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большая ночь, максимально близкий танцпол, плотный звук, мощный лайн-ап. Шесть диджиков, шесть часов первоклассного селекта в фирменной манере СПОТа. Лайн-ап: VERTER – XYM – DRIPFILZZ – ASSCAR – DNTTSM – ANNEKINEKO Жанры: TECH-HOUSE?TECHNO?UK GARAGE BOUNCE?ELECTRO?HARD-GROOVE?JUKE

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