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Кино
Про событие
Пушки — для понта, ножи — для дела. Вечер в духе Гая Ричи: криминальные истории, фирменный чёрный юмор, неожиданные повороты. Два фильма, под которые отлично заходят пиво, вкусная еда и хорошая компания: 18:00 — «Большой куш» 20:00 — «Карты, деньги, два ствола»
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