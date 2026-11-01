Пушки — для понта, ножи — для дела. Вечер в духе Гая Ричи: криминальные истории, фирменный чёрный юмор, неожиданные повороты. Два фильма, под которые отлично заходят пиво, вкусная еда и хорошая компания: 18:00 — «Большой куш» 20:00 — «Карты, деньги, два ствола»