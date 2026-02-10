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Большой джаз: вечер латино

Соль
Профсоюзная улица, 22

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1700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Летнем дворе бара пройдёт большой джазовый вечер в стиле латино. Тебя ждёт страсть румбы, драйв самбы и магия босса-новы. Хедлайнер: русско-кубинский проект Juan Horlendis band. Фронтмен — фееричный кубинец Хуан Орлендис (выпускник легендарной консерватории Гаваны «13 de Marzo»). Энергия, которая заставляет танцевать даже тех, кто приходит «просто послушать». Специальный гость — Жоандер Сантос (Бразилия) Удивительный гитарист и вокалист, хранитель полувековых традиций изящного бразильского джаза. Его музыка перенесёт тебя в золотую эпоху босса-новы, во времена, когда «Девушка из Ипанемы» звучала из каждого радиоприемника.

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