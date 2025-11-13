ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Казань
  2. События

Beat Film Festival

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

от 350₽ до 450₽
Возраст 14+
Кино
Фестивали

Про событие

Самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой. Beat Каждый Beat Film Festival — это кинопремьеры, специальные события и показы по всему городу: в кинотеатрах и музеях, культурных центрах и клубах и десятки тысяч зрителей. В программе — громкие фильмы из программ международных кинофестивалей и фильмы молодых российских авторов, собранные в национальный конкурс, который направлен на поддержку молодых российских режиссеров, образовательная программа с паблик-токами и тематическими дискуссиями в Фестивальном центре и специальные музыкальные события. Расписание и места показов: https://beatfilmfestival.ru/schedule

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Бег — это свобода
Бег — это свобода

от 450₽

«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды
«Сделано в Милане»: история Армани и итальянской моды

450₽

Лучшее лето
Лучшее лето

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста