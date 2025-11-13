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Beat Film Festival
улица Бурхана Шахиди, 7
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Завершение:
от 350₽ до 450₽
Возраст 14+
Кино
Фестивали
Про событие
Самый большой фестиваль документального кино в России, основанный в 2010 году Кириллом Сорокиным и Аленой Бочаровой. Beat Каждый Beat Film Festival — это кинопремьеры, специальные события и показы по всему городу: в кинотеатрах и музеях, культурных центрах и клубах и десятки тысяч зрителей. В программе — громкие фильмы из программ международных кинофестивалей и фильмы молодых российских авторов, собранные в национальный конкурс, который направлен на поддержку молодых российских режиссеров, образовательная программа с паблик-токами и тематическими дискуссиями в Фестивальном центре и специальные музыкальные события. Расписание и места показов: https://beatfilmfestival.ru/schedule
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