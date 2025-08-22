Батл диджеев за звание лучшего пати киллера. Ты услышишь восемь 15-минутных выступлений от гостей: - DJ WHITE DIAMOND - DJ BARTETSKI - DJ VANDAL - DJ 3DT - DJ SCREAM - DJ VADIM BW - DJ ЖИР - DJ QUASS 187 Судьи: - Fobos Hailey - Soul DJ Smirnoff - DJ Rockid За микрофоном: - MC Olly G FC/DC