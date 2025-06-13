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Bassmatic Records x Decadance Room

Фабрика Алафузова
Гладилова ул. 55а

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от 1250₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Две силы. Два взгляда. Один саундтрек ночи. Впервые в Казани — ведущий лейбл электронной музыки в РФ Bassmatic Records привозит свой фирменный шоукейс BassmaticBOX. Пять лет музыкального пути, сотни релизов, поддержка мировых диджеев и множество ночей, превращённых в истории клубной жизни России. Этот лейбл давно стал больше, чем просто звук — это школа вкуса, баса и музыкального единения людей. На одной сцене с ними — Decadance Room. Казанские мастера ночных метаморфоз, создатели масштабных и концептуальных ивентов, открывающих город новым именам и энергиям. Они знают, как звучит любовь к музыке без жанровых и географических границ. Место действия — Фабрика Алафузова. Брутальный индустриальный гигант с культурной душой. Атмосфера прошлого, ритм будущего. Лофт, где живут искусство и свобода. Идеальное пространство, чтобы пережить ночь, которую будут вспоминать. 25 диджеев. 2 танцпола. 1 ночь. Эта музыка не просто играет — она формирует культурный ландшафт.

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