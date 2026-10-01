Аудиовизуальный перформанс «Северное сияние» (Nordlight) художника Svibovitch. Андре Свибович работает на пересечении музыки и цифрового искусства и исследует синестезию — взаимодействие звука, цвета и формы. Он участвовал в НУРе, INTERVALS, Gamma и других фестивалях и стал лауреатом премии имени Сергея Курёхина. Проект Nordlight вырос из путешествия за полярный круг во время полярной ночи. В основу перформанса вошли фотограмметрические сканы ледников, гор и деревьев, записи окружающей среды и оттенки северного света. Художник превращает эти материалы в аудиовизуальную композицию, где звук и изображение создаются и меняются в реальном времени.