На арт-завтраке расскажут о том, почему самый антикапиталистический и эпатажный жанр стал частью повседневности. Перформанс — больше чем провокация. Это способ говорить о важном: идентичности, экологии, свободе. Исследуй вместе с художницей Альфией Шамсутдиновой как перформанс, возникший как вызов, превратился в инструмент для личных и социальных трансформаций. В стоимость билета входит лёгкий завтрак от кофейни Art Coffee Gallery.