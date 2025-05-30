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Арт-завтрак «Перформанс: от шока до необходимости за 70 лет»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

1350₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На арт-завтраке расскажут о том, почему самый антикапиталистический и эпатажный жанр стал частью повседневности. Перформанс — больше чем провокация. Это способ говорить о важном: идентичности, экологии, свободе. Исследуй вместе с художницей Альфией Шамсутдиновой как перформанс, возникший как вызов, превратился в инструмент для личных и социальных трансформаций. В стоимость билета входит лёгкий завтрак от кофейни Art Coffee Gallery.

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