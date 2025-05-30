Выбор редакции
Арт-завтрак «Перформанс: от шока до необходимости за 70 лет»
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
1350₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
На арт-завтраке расскажут о том, почему самый антикапиталистический и эпатажный жанр стал частью повседневности. Перформанс — больше чем провокация. Это способ говорить о важном: идентичности, экологии, свободе. Исследуй вместе с художницей Альфией Шамсутдиновой как перформанс, возникший как вызов, превратился в инструмент для личных и социальных трансформаций. В стоимость билета входит лёгкий завтрак от кофейни Art Coffee Gallery.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи