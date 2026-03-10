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Про событие
Завтрак, посвящённый французскому импрессионизму. Тебя ждёт увлекательный рассказ про молодых художников, совершивших революцию в живописи. Клод Моне, Огюст Ренуар, Эдгар Дега, Берта Моризо, Альфред Сислей, арт-дилеры, музы и критики — все они станут героями твоего утра. Тебе расскажут про картины импрессионистов находящиеся в коллекции отечественных музеев и истории о том, как они оказались в России.
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