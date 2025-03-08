Программа седьмого молодёжного фестиваля: - Выставка графики «Печатное веселье или Кыжыр-Быжыр»: зины, авторские рисунки, диджитал-графика, комиксы и другие работы художников со всей России - Fashion-показ коллекций молодых дизайнеров - Лекция «Молодые художники-графики: тренды российского арт-рынка» от искусствоведа Луизы Низамовой - Dj-сет от Papa Fayze - Выступление джаз-бэнда «Кейптаун» - Авторский маркет - Арт-объекты от студентов КХУ им. Н. И. Фешина и Школы креативных индустрий в рамках проекта «Искусство нейронауки» - Мастер-класс «Праздничный зин-раскладушка в технике трафаретной печати и коллажа» от художника-графика Регины Мавриной - Мастер-класс «Каллиграфия из подручных средств» от дизайнера и мастера букв Булата Хасаншина.