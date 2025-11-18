Арт-показ фильма, получившего Гран-при Каннского кинофестиваля. После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съёмочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина, которая объяснит абсолютный успех фильма на Каннском кинофестивале этого года. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с субтитрами.