Ночь, когда cloud rap станет голосом обезумевшей души города. Мрачная электронная меланхолия, когда Yung Lean шепчет из подсознания, а Clams Casino плетёт кружева из сэмплов, будто паук. LINE UP: 21:00 • pressfadey 22:00 • COZ 23:00 • Grim 00:00 • xxkruto 01:00 • fakelimkk 02:00 • b2b