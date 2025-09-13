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Arkham Night

One More
улица Кави Наджми, 8А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, когда cloud rap станет голосом обезумевшей души города. Мрачная электронная меланхолия, когда Yung Lean шепчет из подсознания, а Clams Casino плетёт кружева из сэмплов, будто паук. LINE UP: 21:00 • pressfadey 22:00 • COZ 23:00 • Grim 00:00 • xxkruto 01:00 • fakelimkk 02:00 • b2b

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