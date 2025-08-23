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Anturage

Яхт-клуб «Локомотив», Протопопа Аввакума, 1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 4000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Электронный музыкальный проект Виктора Петрова. Его фирменное «грувовое» звучание — переплетение хауса с техно, находит отклик у многих ценителей электронной музыки. За плечами Anturage десятки городов с гастролями по всей России и зарубежью.

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