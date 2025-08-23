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Электронный музыкальный проект Виктора Петрова. Его фирменное «грувовое» звучание — переплетение хауса с техно, находит отклик у многих ценителей электронной музыки. За плечами Anturage десятки городов с гастролями по всей России и зарубежью.
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