Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Антоха на сцене — это космос. Многогранный, непредсказуемый и до конца не изученный. И если вы бывали на его концертах, то знаете: ни один не повторился и не повторится. На выступлениях Антохи МС всё может случиться, а программа меняется от драйва до лирики и наоборот. Прозвучат главные хиты, свежие треки и материал, не вошедший в сет прошлогодних концертов. Ни один концерт не повторит другое.