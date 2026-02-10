ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Антоха МС

Соль
Профсоюзная улица, 22

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Антоха МС — один из самых узнаваемых и самобытных российских исполнителей, певец, трубач и мультиинструменталист, частый гость главных фестивалей страны, мастер рэгги, хип-хопа, джаза, танцевального фанка и оркестрового диско. Антоха на сцене — это космос. Многогранный, непредсказуемый и до конца не изученный. И если вы бывали на его концертах, то знаете: ни один не повторился и не повторится. На выступлениях Антохи МС всё может случиться, а программа меняется от драйва до лирики и наоборот. Прозвучат главные хиты, свежие треки и материал, не вошедший в сет прошлогодних концертов. Ни один концерт не повторит другое.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста