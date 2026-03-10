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«Анна Каренина»: от замысла к мировой славе

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

В этом романе уровень реализма и художественной силы достигли невероятной силы. Многослойность смыслов и символов, яркие герои, вечные вопросы любви и верности — это сделало «Анну Каренину» произведением, завоевавшим сердца миллионов читателей во всем мире. Но как Толстой сам относился к своим героям? Это просто роман о том, что супружеская измена ведет к трагедии или всё сложнее?  Разберёшь сложные психологические взаимосвязи линий романа, поговоришь об истории создания, разберёшь как герои видят друг друга, разберёшь экранизации романа и поспоришь о мотивах действий героев. О чем же этот роман? Почему он актуален для людей XXI века? Или он остался лишь памятником своей эпохи?

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