Возраст 14+
Про событие
Мероприятие с водно-медитативной тематикой, где ты сможешь замедлиться, выдохнуть и услышать себя под живую музыку, рождающуюся здесь и сейчас. В программе: • Звуковая терапия и камерный концерт • Лёгкая экстатичная часть • Чайный спот и Волшебная лавка
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