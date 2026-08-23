Мероприятие с водно-медитативной тематикой, где ты сможешь замедлиться, выдохнуть и услышать себя под живую музыку, рождающуюся здесь и сейчас. В программе: • Звуковая терапия и камерный концерт • Лёгкая экстатичная часть • Чайный спот и Волшебная лавка