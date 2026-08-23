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Аква-медитация

Шанти
улица Чернышевского, 28

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 14+

Про событие

Мероприятие с водно-медитативной тематикой, где ты сможешь замедлиться, выдохнуть и услышать себя под живую музыку, рождающуюся здесь и сейчас. В программе: • Звуковая терапия и камерный концерт • Лёгкая экстатичная часть • Чайный спот и Волшебная лавка

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