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15 лет бару Гадкий Койот

Гадкий Койот, улица Баумана, 13

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Бар «Гадкий Койот» празднует грандиозный юбилей — ему исполняется 15 лет. За эти годы было тысячи ярких моментов, море коктейлей и океан драйва. Что тебя ждёт: — захватывающее иммерсивное шоу — стань частью уникальной истории — зажигательное танцевальное шоу — профессиональные танцоры взорвут танцпол — любимые хиты в живом исполнении от крутой кавер-группы — мощный диджей-сет — музыка, под которую невозможно стоять на месте Будет гулянка с размахом, по-русски, по-койотски — так, как ты умеешь.

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