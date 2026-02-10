Бар «Гадкий Койот» празднует грандиозный юбилей — ему исполняется 15 лет. За эти годы было тысячи ярких моментов, море коктейлей и океан драйва. Что тебя ждёт: — захватывающее иммерсивное шоу — стань частью уникальной истории — зажигательное танцевальное шоу — профессиональные танцоры взорвут танцпол — любимые хиты в живом исполнении от крутой кавер-группы — мощный диджей-сет — музыка, под которую невозможно стоять на месте Будет гулянка с размахом, по-русски, по-койотски — так, как ты умеешь.