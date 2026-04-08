Музей Микро Машин
Екатеринбург, улица Героев России, 2
Целый город в масштабе 1:87, сотни миниатюрных автомобилей и настоящие RC-заезды по улицам крошечного мегаполиса. Это интерактивный музей, где можно не только рассматривать детализированный миниатюрный мир, но и самому управлять радиоуправляемой машинкой. Необычное пространство для тех, кто любит автомобили, моделизм, технологии и просто интересные впечатления. пн-пт 11:00–21:00 сб,вс 10:00–21:00 Сайт: https://mikromashinki.ru/
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