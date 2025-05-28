Зона интересов
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 350₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Рудольф Хёсс — комендант Освенцима в 1943 году. Он жесток, сдержан, педантичен и крайне работоспособен. Вместе со своей женой Хедвиг и пятью детьми мужчина живет в доме с роскошным садом, бассейном и оранжереей, стоящем у стен концлагеря. Единственное, что мешает семейству быть в полной гармонии и комфорте, так это клубы дыма из крематория, стрельба, лай собак и крики жертв. Хёссы всегда рады гостям и не устают хвастаться своим домом и участком. Внезапно выясняется, что их идиллическая жизнь в этом месте может резко оборваться… Показ фильма Джонатана Глейзера «Зона интересов» на языке оригинала с русскими субтитрами.
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