Выставка «забывай меня Не» показывает момент сложного перехода из детства во взрослую жизнь: прощание с родным домом, потеря чувства принадлежности. Центральный персонаж представленных произведений — безымянный лирический герой, глазами которого зритель видит черно-белый мир. Он безвольно стал частью потока времени и изменений. Его связь с прошлым становится зыбкой: важные события забываются, детали обрастают туманом, и даже родные лица становятся лишь смутными очертаниями. Выставка «забывай меня Не» приглашает гостей исследовать хрупкость памяти и силу перемен через образы, близкие каждому, кто когда-либо переживал разрыв с прошлым. «Подростки лишь на вид уверенные в себе бунтари, готовые идти на рискованные поступки, но внутри они довольно робкие существа, формирующие свои идентичности и ищущие спокойствие в новом для себя взрослом мире», — говорит о своем творчестве Zean Zack. Иван Захаров (Zean Zack) — междисциплинарный художник из Оренбурга. Выставляется с четырнадцати лет, за четыре года принял участие в более тридцати арт-проектах в разных городах России. Его работы находятся в частных коллекциях в России и зарубежом. Время работы галереи: с 12.00 до 21.00 (касса работает до 20:00)