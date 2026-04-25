Курс движения «Возвращение в тело» сочетает в себе комплекс мягких двигательных практик — йогу, соматический танец, контактную импровизацию, — которые помогают вступить в отношения заботы с собственным телом. подходит для однократного посещения. Занятия низкого уровня интенсивности и сбалансированной нагрузки. Они подойдут тем, кто живет с хроническими болезнями и различными формами «невидимой инвалидности» (рассеянный склероз, артроз, диабет, болезни сердца и т. д.), а также людям, которые испытывают стресс и переутомление. Важный аспект курса — поддерживающая среда. Здесь нет свойственной групповым занятиям спешки, погони за результатом, но есть внимание к каждому участнику, время на обсуждение ощущений и обмен впечатлениями. Обрати внимание на то, что наличие регистрации на мероприятие не гарантирует наличия свободных мест после его фактического начала. Рекомендуется приходить за 15 минут до указанного в анонсе времени. Обязательно наличие удобной формы, приспособленной для движения. На занятие также можно принести собственный коврик для йоги. В аудитории есть кулер, но не забудь принести с собой емкость для воды. Бесплатно, по регистрации.