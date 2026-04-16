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  1. Екатеринбург
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Вот это драма!

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма с Зендаей и Робертом Паттинсоном на языке оригинала с русскими субтитрами. Как хорошо ты знаешь свою вторую половинку? Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.

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