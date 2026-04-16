Показ фильма с Зендаей и Робертом Паттинсоном на языке оригинала с русскими субтитрами. Как хорошо ты знаешь свою вторую половинку? Чарли и Эмма влюблены друг в друга и вот-вот поженятся. Место свадьбы выбрано, приглашения разосланы, до долгожданной церемонии остаются считанные дни. Но одно, казалось бы, невинное откровение переворачивает всё — Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать… Теперь на пути к «долго и счастливо» их отношениям предстоит пройти через неожиданную драму.