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Вечеринка на MTV

Фабрика
переулок Центральный Рынок, 6

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Завершение:

от 500₽ до 8400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Большая вечеринка в духе MTV — в лучших традициях. Путешествие в эпоху, когда музыкальные клипы задавали ритм жизни. Гостей ждут: иностранные хиты нулевых и десятых — всё, что ротировалось на главном музыкальном канале и подо что было не стыдно зажечь. Что надеть? То, в чём Рианна, Джей Ло и Pink появлялись в тех самых клипах и волновали молодёжь. То, в чём папарацци ловили Eminem и Backstreet Boys. Или то, в чём ты бы вёл хит-парад на MTV.

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