Большая вечеринка в духе MTV — в лучших традициях. Путешествие в эпоху, когда музыкальные клипы задавали ритм жизни. Гостей ждут: иностранные хиты нулевых и десятых — всё, что ротировалось на главном музыкальном канале и подо что было не стыдно зажечь. Что надеть? То, в чём Рианна, Джей Ло и Pink появлялись в тех самых клипах и волновали молодёжь. То, в чём папарацци ловили Eminem и Backstreet Boys. Или то, в чём ты бы вёл хит-парад на MTV.