Шутки, проверенные временем и усами. Ваня Демидов, «человек из автобуса», поделится комедией наблюдения. Это будет точно смешно. Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.