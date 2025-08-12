Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шутки, проверенные временем и усами. Ваня Демидов, «человек из автобуса», поделится комедией наблюдения. Это будет точно смешно. Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.
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Очень понравилось выступление! Устали смеяться полтора часа без остановки 😀 спасибо за хорошее настроение!