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Ваня Демидов

PRAVDA bar
улица Шейнкмана, 90

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Шутки, проверенные временем и усами. Ваня Демидов, «человек из автобуса», поделится комедией наблюдения. Это будет точно смешно. Pravda Comedy Bar — намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.

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Комментарии

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Алина
12 августа 2025, 23:40

Очень понравилось выступление! Устали смеяться полтора часа без остановки 😀 спасибо за хорошее настроение!

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