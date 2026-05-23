Тиндер-вечеринка
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Смахивание вправо — и ты уже внутри. В эту ночь клуб превращается в живую ленту знакомств: быстрые свидания, флирт без фильтров и десятки шансов встретить «того самого» или «ту самую». Тебя ждут: Диджеи, которые сведут тебя ближе, чем любой чат Пивной пинг-понг — идеальный повод познакомиться Лототрон — рандом, который может удивить Быстрые знакомства — шанс, который нельзя отложить
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