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Тиндер-вечеринка

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Смахивание вправо — и ты уже внутри. В эту ночь клуб превращается в живую ленту знакомств: быстрые свидания, флирт без фильтров и десятки шансов встретить «того самого» или «ту самую». Тебя ждут: Диджеи, которые сведут тебя ближе, чем любой чат Пивной пинг-понг — идеальный повод познакомиться Лототрон — рандом, который может удивить Быстрые знакомства — шанс, который нельзя отложить

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