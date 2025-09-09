Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизационное шоу, где комики проходят тесты из интернета. Пора узнать своё тотемное животное, кем бы ты был в средневековье и кто ты из смешариков. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ. Рассадка осуществляется администратором на месте.
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