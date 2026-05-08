Хулиганы и плуты от мира ночной сцены возвращаются в особняк. Впереди — традиционный майский кавардак с крепкими объятиями, молниеносными движениями и кипучими эмоциями. Всё это под музыку идеологов группировки, их друзей и долгожданного гостя. DJ XNX — проводник в бескомпромиссный и внежанровый поток клубной и рейв музыки нескольких поколений. К базовым стилям в виде техно, хардкора и джангла артист мастерски добавит пост-клаб, сипанк, витч-техно и другие переферийные части большого музыкального пазла. DJ XNX Universe 909 Dega Obe8t Oxiagata Neformalno