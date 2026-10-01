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«Сумерки» смотрят комики

Гроусхолл
Московская улица, 287

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Кино

Про событие

Хао хао хао хао! Ты думаешь, что знаешь «Сумерки»? А вот и нет. На этот раз «Сумерки» смотрят комики — и молчать они не собираются. Вместе со зрителями они пересмотрят культовый фильм, обсудят самые странные решения героев, разберут любовный треугольник, бессмертную драму, сияющего Эдварда и, конечно, зададутся главным вопросом: «А что вообще сейчас происходит?» Это не просто просмотр фильма. Это вечер, где знакомая история превращается в совершенно новое шоу — с живыми комментариями, импровизацией, неожиданными шутками и реакциями, которые невозможно поставить на паузу.

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