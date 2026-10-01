Спектакль Леры Телегиной в жанре театра предмета основанный на реальных событиях. Нежная, почти хрупкая ткань сказки Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» переплетается с трагической, но исполненной любви историей художницы Шарлотты Саломон и её мужа Александра Наглера в годы Холокоста. В ключевые моменты Шарлотта «вступает в диалог» с миром сказки: её монологи перекликаются с безмолвием солдатика — он не может говорить, но его поступки громче любых слов; она же изливает свои страхи и надежды в красках и набросках, создавая свой собственный «театр» на бумаге. Их истории соединяются в финале, где образ пламени становится общим: это и гибель солдатика, и трагедия Холокоста, и одновременно — вечное сияние искусства, которое Шарлотта оставила после себя.